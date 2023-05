Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Angelha parlato anche delle peculiarità del, che ha imparato a conoscere proprio in bianconero. Ecco il suo commento: "Il calcio italiano è molto più tattico, bisogna difendere molto e poi uscire in contropiede. Forse quanto visto di diverso era il, conche attacca lo spazio... Si comportano più o meno tutte allo stesso modo, c'è chi ha più possesso o meno. Sono stato 7 anni al Paris, sono abituato al possesso continuo. Mi è costata un po' di fatica più che altro per l'uscire in contropiede, è la parte che forse mi è costata di più. Ma ho lavorato e come sempre detto, ogni partita ti aiuta a crescere che tu abbia 35 anni o qualsiasi età".