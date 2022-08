Come racconta Gazzetta,un generoso, un altruista, uno che gioca più per gli altri che per se stesso e forse anche per questo negli anni è stato meno considerato di quanto avrebbe meritato. Un esteta del pallone capace di esaltare altri campioni, rendendoli ancora più grandi: da Messi a Cristiano Ronaldo fino a Neymar e Mbappé, tutti hanno beneficiato della sua straordinaria visione di gioco e di una qualità nei passaggi fuori dal comune. Alla Juventus avrà il compito di far crescere Dusan Vlahovic.