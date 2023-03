Come racconta Gazzetta, Angelprima di tutto e a prescindere da quello che succederà a fine stagione fuori dal campo. La Juventus non sa ancora se giocherà le Coppe europee nel 2023-24, ma è pronta a rompere gli indugi per rinnovare il contratto del Fideo, che scade a giugno. Un anno in più, come da progetti estivi, per garantire a Massimiliano Allegri la classe del 35enne campione del mondo anche nel prossimo campionato. L’inizio di 2023 dell’argentino, arrivato a luglio dal Paris Saint Germain a parametro zero, ha spazzato via ogni tipo di dubbio alla Continassa. A partire da quelli legati ai guai fisici che hanno frenato il rosarino prima della sosta.