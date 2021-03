Angel Di Maria resta al Paris Saint-Germain per un'altra stagione. Tramite un comunicato ufficiale, infatti, il PSG ha annunciato di aver esteso il contratto del Fideo fino al giugno 2022. Ecco la nota ufficiale: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'estensione del contratto di Angel Di Maria per un'ulteriore stagione con opzione per il secondo anno. Il 33enne attaccante della nazionale argentina è ora legato al club della capitale fino al 30 giugno 2022". L'aveva seguito a lungo anche la Juventus, che aveva monitorato il giocatore fino al rinnovo con il Psg.