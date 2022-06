Come racconta il Corriere dello Sport, l'obiettivo di Allegri, è per lui che la Juve si è mossa in anticipo e ha presentato le proprie offerte. Si parla al plurale, perché se da un lato il club bianconero si è smosso dalla posizione contraria a un contratto di soli 12 mesi, dall'altro vuole rispettare i propri parametri di spesa. Sul tavolo dell'argentino ci sono così un contratto biennale da 7,5 milioni netti a stagione e un altro di un solo anno ma da circa 5,5 milioni netti: euro più, euro meno, il costo annuale per la Juve sarebbe quindi lo stesso, con e senza vantaggi del Decreto Crescita. Ora Di Maria ha preso tempo per riflettere.