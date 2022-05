Come racconta Gazzetta, Di Maria negli ultimi giorni ha aspettato la Juve, un po’ perché è la squadra migliore con cui ha parlato, un po’ perché sembra davvero il club perfetto per un’ultima sfida europea: qualche mese di Serie A, poi il Mondiale con l’Argentina, l’ultima primavera europea con Serie A e Champions e il ritorno in Argentina, quando gli anni sulla carta d’identità saranno 35. Anche per questo, l’incontro di questa settimana – il luogo è ancora da definire – somiglia a un dentro o fuori: o insieme per un anno o ognuno per la sua strada.