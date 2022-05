Come racconta Tuttosport, si scalda la situazione relativa a Di Maria. Per il quotidiano, già solo l’idea di avercelo accanto, fa esaltare Vlahovic. La Juventus ha dimostrato apprezzamento al giocatore, anche perché l’idea di fare un contratto annuale si concilia meglio con i piani di bilancio. "La chiave, però, è legata al quanti siano i milioni da versare in quell’anno - spiega il giornale -, Di Maria ne ha chiesti 8 più bonus, la Juve non prende la cosa in considerazione. Eppoi attenzione a Zaniolo. Ma, perora, la prima portata del menu di mercato è il Polpo".