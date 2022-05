Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si terrà domani, in occasione della Finalissima di Londra tra Italia e Argentina, l'incontro fra la Juve e l'agente di Angel Di Maria, un summit che potrebbe risultare decisivo per portare El Fideo a Torino, alla corte di Massimiliano Allegri. L'esterno argentino, da parte sua, si è ormai convinto definitivamente dell'opzione bianconera, mentre il club sta ancora facendo le valutazioni necessarie soprattutto in merito alla durata del contratto e agli aspetti economici. La fumata bianca, comunque, potrebbe arrivare molto presto.