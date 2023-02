Parole al miele da parte di Angelnei confronti di Alex, che a sua volta dopo aveva esaltato a più riprese il Fideo per la sua straordinaria prestazione. Ecco il commento dell'argentino ai microfoni di Sky: "Un fenomeno, una leggenda del calcio. So che ha detto parole gentili per me prima della partita. Ha avuto una grande carriera, io sto facendo il meglio per questa maglia. L'ho conosciuto a Los Angeles, gli auguro il meglio".