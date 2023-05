Al 63' di Juventus-Milan, Angel Di Maria ha lasciato il terreno da gioco dell'Allianz Stadium per quella che, con molte probabilità, é l'ultima volta. Scuro in volto, per il Fideo anche qualche fischio dalla tribuna. All'uscita dal campo, l'incrocio con Allegri che lo ha abbracciato, ma Di Maria é rimasto freddo nel saluto con l'allenatore.