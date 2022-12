Angel Di Maria è il primo giocatore della storia a segnare in una finale Olimpica, in una finale continentale e in una finale mondiale



Fideo pic.twitter.com/EdEIhFZ9p1 — JuventusFC (@juventusfc) December 19, 2022

Angelnella storia del calcio. Con il gol realizzato ieri sera contro la Francia, l'esterno dell'e dellaè diventato il primo giocatore a segnare in una finale Olimpica, in una finale continentale e in una finale mondiale. Un record incredibile, che il club bianconero ha voluto celebrare sui social dedicando un post al Fideo con una bella foto che lo ritrae intento a sollevare la coppa più ambita. Eccolo di seguito.