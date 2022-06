Un passo indietro rispetto alla Juve, anche perché non si può attendere per sempre. Angel Di Maria e i bianconeri sono un po' più lontani dopo la giornata odierna: ormai da settimane le parti stanno trattando un accordo che non è ancora stato in grado di sciogliere il nodo cruciale, ossia la durata del contratto e di conseguenza l'ingaggio che andrebbe a percepire il giocatore argentino.



BARCELLONA E NON SOLO - E' definitivamente sfumata l'ipotesi Fideo, allora? No, tutt'altro. La Juve continua a sognare di portare in tempi brevissimi Di Maria a Torino, sfruttando anche i tentennamenti del Barcellona, nuova meta preferita da parte di Di Maria. Il Barça continua ad avere problemi nei tesseramenti, con Kessie e Christiansen in attesa di essere ufficializzati. Tutto dipende però dalla volontà dell'argentino, che in questo momento guarda i blaugrana con occhi diversi. Quelli di un innamorato, pronto anche ad attendere la chiamata definitiva.