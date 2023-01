Nella prima mattinata di oggi, Leandroe Angelsono sbarcati a Caselle e posto ufficialmente fine alle vacanze post Mondiale, all’insegna dei festeggiamenti dopo aver alzato al cielo la coppa del mondo. Dopo il loro arrivo, con famiglie al seguito, nel capoluogo torinese, i due argentini non hanno perso tempo: immediato il trasferimento alla Continassa, dove la Juventus oggi si allena sotto la guida di Massimiliano Allegri, per proseguire il percorso di preparazione alla trasferta di Cremona.che sui propri profili social ha pubblicato una foto insieme ai due con il messaggio: “Bentornati campioni”. Un messaggio che, tra le altre cose, sembra voler distendere gli animi viste le recenti polemiche per le vacanze a detta di alcuni troppo prolungate.Da parte sua, Massimiliano Allegri quest’oggi li osserverà da vicino e con grande attenzione. Verrà valutato il loro stato di forma, prima di compilare la lista dei convocati per la partita contro la Cremonese.: molto difficile dal primo minuto, ma averli in panchina – vista anche la situazione infortuni -, sarebbe oro in questo momento.