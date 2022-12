Non è che l'onda d'entusiasmo per la vittoria del Mondiale possa cambiare i piani - già stabiliti - di Angele Leandro? Ecco, mettiamola così: è decisamente improbabile. Anzi, rigiriamola pure: è praticamente impossibile. I due argentini, freschi campioni del mondo, saranno a Torino soltanto domani, primo giorno di gennaio e del 2023:può prendersela con calma, anche ieri il centrocampo ha dimostrato di poter reggere quantitativamente e qualitativamente. E va ancora aggiunto Rabiot, che a Cremona ci sarà. Leandro no, si è goduto la vittoria, esattamente come il: giorni di festeggiamenti, tra piazze stracolme e la certezza di aver scritto un pezzo enorme di storia del proprio paese. Senza prezzo. Ecco: ne ha uno invece lui, proprio il regista tanto desiderato da Allegri. In questi mesi si gioca il riscatto, mentre sembra più improbabile la permanenza dell'amico Di Maria. Lo staff tecnico ha concesso a entrambi 48 ore extra, confidando di ritrovarli già in forma campionato. No, magari non per Cremona. Ma per l'Udinese sì, eccome.