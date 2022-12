Un'idea di massima c'è già. E forse è ben più di un'idea: si avvicina alla certezza. Laripartirà dae Cremona sarà proprio un crocevia: la squadra di Allegri dovrà farsi trovare brava, attenta, soprattutto già ben oliata. La Cremonese non ha ancora vinto in campionato, ha tutta un'aspettativa sulle spalle e la grande occasione per riscrivere un pezzo enorme della propria storia. Insomma: daranno tutto.anche per questo riparte dai passi in avanti fatti nell'ultimo periodo. A partire dal modulo scelto:I dubbi riguardano le condizioni dei giocatori - titolari - che dovranno rientrare per forza di cose solo a fine anno. Ci sono gli ultimi reduci dal mondiale (torneranno nei prossimi giorni) e poi gli acciaccati. Ancora diversi acciaccati.sono le certezze di questo momento. Ma dovrebbe rientrare presto anche Federico, almeno per uno spezzone di gara. Ha smaltito, infatti, l'affaticamento di un paio di settimane fa. A destra Cuadrado però dovrebbe dare forfait allo Zini, al suo posto; sevedono la sfida interna con l'Udinese, così come Rabiot, a centrocampo sono pronti. Purehanno dato buone risposte. In difesa?è già al lavoro,torna domani,è ancora ai box.