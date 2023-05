La decisione è stata presa: Angelnon proseguirà il suo percorso con la Juventus la prossima stagione. Il suo contratto scadrà al termine della stagione e non sarà rinnovato. Discorso analogo per Leandro, su cui la Juventus ha già deciso che non eserciterà il diritto di riscatto e lo farà ritornare alla base, quindi al Paris Saint Germain.Sull'attaccante argentino c'è il forte pressing dela cui la Juventus lo aveva strappato un'estate fa. l club catalano, fresco campione nella Liga, punta a ricostruire la coppia con Messi che ha permesso all’Argentina di proclamarsi campione del Mondo. Attenzione però, gli emissari sono già al lavoro perchè entrambi sono finiti nel mirino dele questa pista potrebbe diventare calda nelle prossime settimane. A riferirlo è Calciomercato.com.