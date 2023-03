Uno è il presente, e molto probabilmente sarà anche il futuro. L'altro, invece, è già il passato. Stiamo parlando di Angele Leandro, la cui esperienza allaha viaggiato finora su due binari diversi, al punto che l'esterno sembra ormai vicino al rinnovo per un'altra stagione ( LEGGI QUI ) mentre il centrocampista sembra destinato a dire addio per rientrare al PSG e cercare fortuna altrove ( LE ULTIME QUI ). Sicuramente, però, i due resteranno grandi amici, come lo erano già molto tempo prima del loro trasferimento a Torino. E certamente rimarranno unite anche le rispettive mogli,, che li hanno seguiti e supportati anche nella loro esperienza alla Juve oltre che naturalmente al Mondiale giocato e vinto con l', dove sono tornate con piacere nei giorni scorsi per accompagnarli anche nei più recenti impegni con la Nazionale. Un'occasione, per loro, per rivivere i bei momenti della rassegna iridata in Qatar e celebrare nuovamente il trionfo albiceleste, come documentato sui social, in attesa del rush finale della stagione in bianconero.