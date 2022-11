"Poi è normale, c'è un Mondiale tra pochi giorni e qualcosa inconsciamente lasci sul campo. Non è voluto, ma è così", aveva detto. In questo caso, il riferimento dell'allenatore bianconero era ai due argentindopo gli stop muscolari. Forse,e l'Argentina debutterà il 22 novembre contro l'Arabia Saudita. Come scrive, fa discutere - tra i tifosi juventini - il rendimento dei due giocatori, entrambi arrivati dal Psg per risollevare il centrocampo e l'attacco, si sono visti pochissimo in campo a causa dei problemi fisici e per quanto riguarda il 34enne anche per la squalifica di due giornate dopo l'espulsione a Monza.Le parole di Allegri non erano quindi direttamente rivolte aquando uscì nel secondo tempo contro il Benfica per il riacutizzarsi di un affaticamento agli adduttori. Il tecnico della Juve aveva detto che ci sarebbe stato già contro l'Inter; poi il campo ha detto altro.Vlahovic quando è stato bene non si è mai risparmiato, anzi, ma ora che anche per lui il mondiale è vicinissimo, la sua paura, riferisce il quotidiano, è che l'infiammazione possa peggiorare.