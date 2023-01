L’Allianz Stadium abbraccia Angel Di Maria e Leandro Paredes, i nostri campioni del mondo! pic.twitter.com/CI8947oDFU — JuventusFC (@juventusfc) January 7, 2023

Per la prima volta dal Mondiale, latorna tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Per la prima volta, tornano dopo aver sollevato la coppa i due argentini. Per loro, un lungo applauso dei tifosi presenti nell'impianto bianconero.