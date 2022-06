Una delle sfide più impegnative e al tempo stesso stimolanti del mercato estivo della Juventus sarà ricostruire un attacco che si è quasi azzerato: i bianconeri ripartono da Vlahovic e - quando rientrerà - ripartiranno da Chiesa. Ma il resto? La priorità, secondo quanto riferito da Calciomercato.com, è Angel Di Maria. Per il Fideo la mossa è stata fatta, l'offerta presentata. È il momento dell'attesa, per un obiettivo che è prima di tutto l'obiettivo di Max Allegri. 7,5 milioni netti a stagione per due stagioni; oppure 5,5 per un anno. Un costo annuale che sarebbe uguale per la Juventus, con o senza vantaggi del Decreto Crescita. L'argentino si è preso del tempo, ma la sensazione è che - affinché il matrimonio si faccia - anche lui debba rinunciare a qualcosa: o in termini economici, oppure posticipando di un anno il ritorno in Argentina.



NON SOLO IL FIDEO - Attesa che però non significa stallo. Perché mentre Di Maria decide, anche la Juve sonda altri obiettivi. E progetta almeno un altro colpo, sempre in attacco: una casella da riempire è quella del vice Vlahovic, un giocatore che però sia anche duttile e possa fare da spalla al serbo. In altre parole, il sostituto di Alvaro Morata. Ma non finisce qui: in programma c'è anche la ricerca di una soluzione al problema rappresentato da Moise Kean, il che allunga la lista delle operazioni da fare tra entrate e uscite.