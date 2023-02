Le parole di Angela Espn:- "Non sogno più il prossimo Mondiale. Credo nella prossima Copa America, farò tutto il possibile, ma mi piacerebbe esserci. E' fondamentale che io continui a giocare in Europa per esserci alla prossima Copa America, altrimenti Scaloni non ti considera: bisogna essere al 100%. Leo deve essere al prossimo Mondiale, sì o sì. È Leo. Sette Palloni d'Oro, Champions League, ha vinto tutto con il Barcellona. È il migliore della storia".