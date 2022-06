Mai sottovalutare le donne. Neanche quando si tratta di calciomercato. Nel caso di Angel Di Maria, in bilico tra Juve e Barcellona, un ruolo importante lo gioca anche la moglie Jorgelina Cardoso, nata a Rosario come lui e madre delle sue due figlie. Ancora prima che l'esterno argentino fosse avvicinato con insistenza ai bianconeri di Torino, infatti, la donna era stata chiarissima sull'intenzione comune di restare in Europa almeno per un altro anno, a dispetto del progetto iniziale del giocatore di chiudere la carriera nel Rosario Central. "Non sanno cosa si stanno perdendo, io farò di tutto per aiutarti a dare ancora il meglio di te, come meriti" aveva sostenuto un'orgogliosa Jorgelina nel momento dell'addio di Angel al PSG, come ricorda La Gazzetta dello Sport. A 34 anni, insomma, Di Maria ha ancora molto da offrire al calcio. Parola della moglie.