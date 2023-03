Le parole di Massimilianoin conferenza stampa:- "Può riposare? Non ho ancora deciso, devo valutare il recupero di Bonucci, le condizioni di Danilo, Bremer... Poi deciderò. Ci sono Rugani e Gatti pronti a giocare. Se decidessi di farli giocare, non ci sarebbe problema. Rientrano De Sciglio e Iling. Milik speriamo di averlo con l'Inter, Chiesa out domani ma speriamo giovedì. Di Maria riposa e giovedì sarà a disposizione".