Trovano conferma le voci di un interesse della Juventus per Angel Di Maria. E un ulteriore indizio è quello riferito da Goal.com, secondo cui il Psg non ha esercitato l'opzione per il rinnovo automatico del contratto in scadenza a giugno. E tra le squadre a cui è stato proposto l'argentino c'è anche la Juventus, che osserva l'evolversi della situazione.