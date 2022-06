Juve-Di Maria, affare praticamente fatto. Tutto definito? Non ancora, si lavora su quelli che tutti definiscono dettagli e che possono essere tradotti in “bonus”. L’accordo per lo stipendio base c’è, ma l’ultima richiesta di Di Maria prima della firma è di aggiungere un paio di milioni di bonus legati principalmente alle presenze. Probabilmente servirà un incontro a “metà strada”, a un milione di euro supplementare. Come si legge sulla Gazzetta, fra i dirigenti del club bianconero e gli agenti di Di Maria ci sono già stati i primi passaggi di documenti da analizzare, correggere, rivedere e poi in ultima istanza firmare. Insomma, ci siamo quasi.