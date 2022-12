Angelcomeil Fenomeno. Con il gol segnato ieri nella finale contro la, l'esterno dell'e dellaè diventato il secondo calciatore nella storia ad aver realizzato una rete nell'ultima partita sia delche della. Un ulteriore motivo per sorridere per il Fideo, che ieri con la vittoria in Qatar ha aggiunto un altro incredibile traguardo - forse il più prestigioso - alla sua già straordinaria carriera.