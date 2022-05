Juve-Di Maria, siamo ai dettagli. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è ormai fatta per l'approdo a Torino dell'esterno argentino, in uscita dal PSG. Per regalare a Massimiliano Allegri il primo colpo per la prossima stagione, resta solo da delineare al meglio l'offerta economica che è stata finora strutturata o sotto forma di un biennale da 7 milioni di euro più bonus o di un annuale con opzione da 8. Per la fumata bianca, comunque, sembra davvero questione di pochi giorni.