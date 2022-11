Siamo giunti alla vigilia di quella che sarà l'ultima gara di questa competizione della Champions League per unagià retrocessa con una giornata di anticipo, raggiungendo un traguardo da incubo che mai le era capitato nella sua gloriosa storia. Ma sarà comunque una gara fondamentale per capire se Madama continuerà a partecipare a delle competizioni europee o se invece dovrà definitivamente abbandonare il carro. In palio ci sarà infatti il pass per accedere all'Europa League, ma bisognerà ancora capire come e sopratutto con chi Massimiliano Allegri intenderà affrontare i parigini.- Già, perchè le assenze in casasi contanto su due mani ed è praticamente impossibile recuperare qualcuno prima del big match di domani, eccezion fatta per Manuel Locatelli, il quale prenderà parte alla gara. Emergono però dei segnali positivi dall'allenamento di oggi, dove si sono rivisti in gruppo Gelison, Federicoe Angele non è da escludere che contro l'Inter qualcuno di questi possa risultare almeno nella lista dei convocati.