La Juventus attende ancora la risposta da Angel Di Maria. Sono ormai settimane che la Vecchia Signora attende una risposta definitiva dall'attaccante argentino. Stando a quanto riferisce SkySport sullo sfondo ci sarebbe ancora il Barcellona, prima scelta del Fideo, ma i catalani per ora non avrebbero fatto il primo passo.



LA RICHIESTA - El Fideo avrebbe chiesto alla Juventus ancora settimane, probabilmente due o tre, prima di dare la risposta definitiva. Massimiliano Allegri aspetta l'attaccante argentino ma non solo. Si continuano a sondare le possibili alternative rappresentate da Domenico Berardi, valutato 25 milioni dal Sassuolo. Nicolo Zaniolo che ha una valutazione decisamente più alta: circa 50 milioni di euro. Ultimo, Filip Kostic, il cui approdo potrebbe avvenire indipendentemente da Di Maria.