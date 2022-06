Se non dovesse arrivare il Fideo? Le operazioni che ha come alternative la Juventus potrebbero essere portate a termine solo dopo aver fatto cassa con le uscite (da aggiungere alla plusvalenza di 11,2 milioni registrata grazie al riscatto di Merih Demiral da parte dell’Atalanta), perché l’attenzione al bilancio è massima, e questo comporterebbe inevitabilmente tempi più lunghi. Allegri invece ha fretta di avere tra le mani la Juventus del futuro, perché sa che non può permettersi un’altra falsa partenza, come la scorsa stagione. Tra oggi e domani Di Maria potrebbe far tirare a tutti un sospiro di sollievo pronunciando l’atteso sì.