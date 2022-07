È la giornata di Angel. Dopo lo sbarco a Caselle, il Fideo è impegnato nelle visite mediche di rito, all'interno del JMedical, accolto da centinaia di tifosi. Nell'edizione odierna di Tuttosport, un'analisi sul significato dell'acquisto dell'esterno offensivo argentino: "Incarna, Di Maria, la virata netta delle strategie della Juventus. Di rimando, rappresenta anche un chiaro segnale, illuminante, delle ambizioni e degli obiettivi del club. Si punta in alto: innanzitutto a riprendersi quello Scudetto che sino a due stagioni fa sembrava pressoché imprescindibile, in casa Juventus. Ma anche (e soprattutto?) si mira a riguadagnare lo status di club che possa creare preoccupazione anche in Europa. Altro che eliminazioni in serie agli ottavi di finale... ".