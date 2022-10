prima della scadenza del contratto, ovvero già a gennaio: "Non so chi ha inventato le voci che parto a gennaio, per favore smettete di inventare notizie,e quando sarò di nuovo in forma, darò alla squadra il meglio di me". Queste alcune delle sue parole pubblicate nel post Instagram. Il tutto è partito per alcune dichiarazioni rilasciate dall'argentino in cui racconta di voler tornare un giorno al Rosario Central.