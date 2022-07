Intervenuto in conferenza stampa, Angelha parlato anche dell'imminente impegno alin Qatar con la. Ecco le sue dichiarazioni: "La mia testa è allae basta, la Nazionale viene dopo, sono qui per vincere e per lavorare in questo grande club. La Nazionale arriva quando dovrà arrivare, non ci penso. Sono qui per vincere il più possibile e fare tutto il meglio. La Nazionale ben venga, ci penserò in quel momento".Il Fideo ha poi aggiunto: "Io credo che il Mondiale è sicuramente una cosa importante, tra le più importanti per un giocatore, è in testa come per chiunque. Ma credo si debba essere concentrati su quello che serve da qui fino al Mondiale. Potrebbe essere l'ultimo della mia carriera, nella Juve non si sa. Non so cosa succederà, mi godo il momento, farò il meglio che posso. Poi giocherò e vedremo cosa succederà, ogni nuovo inizio do il massimo".