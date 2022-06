C'è un clima infuocato nel quartier generale della Continassa, dove i dirigenti bianconeri sono alle prese con le trattative di mercato messe in piedi in queste utlime settimane e che aspettano solo di essere portate a conclusione. Una di queste è sicuramente quella legata all'argentino Angel Di Maria che però, stando a quanto riportato anche da Sky Sport, non sembra sbloccarsi a stretto giro di posta. Sul Fideo infatti sarebbe piombato anche il Barcellona e questo potrebbe complicare i piani di Madama.