Angelsi appresta a vivere gli ultimi giorni da giocatore della Juventus. E' quanto ha raccolto Sky Sport nelle ultime ore, che spiega: il Fideo ha dei costi troppo alti per essere sostenuti, in particolare nel caso in cui il club dovesse dire addio alla Champions League a causa della penalizzazione.Di Maria è costato 7 milioni in questa stagione. Di alti e bassi. E non proprio di stima reciproca con Massimiliano Allegri, che resta saldo al timone bianconero. "Il costo di Di Maria è stato molto alto - racconta Sky Sport -, è servito non con grande continuità e l'utilizzo non è stato continuo. Un conto se la Juve è in Champions, un altro è la Juve senza Champions. Il contratto di Di Maria, probabilmente, non sarà rinnovato". Arrivano novità anche su Vlahovic: "La Juve ascolterebbe un'offerta a prescindere per Dusan Vlahovic: oggi, per com'è il campionato italiano, devono prendere in considerazione le offerte importanti. E serve un'offerta importante".