è ancora a Ibiza a godersi gli ultimi giorni di vacanza, ma la prossima tappa è scritta: Torino, la Juve. Il suo procuratore, Lisandro Pirosanto, ha già fatto una capatina in Italia per definire gli ultimi dettagli del trasferimento del Fideo alla Juventus, per rendere l'affare praticamente tutto fatto, tanto che da lunedì in poi ogni giorno può essere quello buono per l’annuncio ufficiale, scrive la Gazzetta. Per vederlo alla Continassa toccherà attendere, perché con la Nazionale di mezzo avrà un piccolo supplemento delle ferie. Arriverà per il solito iter: visite mediche, forse una conferenza di presentazione in grande stile e poi dall’11 al lavoro agli ordini di Max Allegri e al servizio di Dusan Vlahovic, a cui dovrà fornire palloni e assist.Campione e uno dei migliori assistman d’Europa da anni - 7 anni su 12 tra Real Madrid, Manchester United e Psg - è andato in doppia cifra, dal 2010 a oggi ne ha serviti 131, meno solo di Lionel Messi e Thomas Muller. E considerando anche la Champions ne ha serviti 32, tre in meno di Lionel Messi e cinque di Cristiano Ronaldo. Intanto, la Juve immagina il suo tridente: Di Maria, Vlahovic e Chiesa, quando tornerà. E già se lo gode.