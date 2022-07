Angel Di Maria è arrivato a Torino pic.twitter.com/2gIav2mxbE — JuventusFC (@juventusfc) July 7, 2022

Eccolo,Ilè atterrato aalle 22.40 ed è stato subito protagonista del primo bagno di folla: tra i tifosi, sotto la notte stellata di Torino, l'argentino ha vissuto i suoi primi attimi bianconeri.Accompagnato dalla famiglia, Di Maria è pronto a iniziare la nuova avventura alla Juventus: domani mattina sono previste le visite mediche per l'ormai ex giocatore del Paris Saint Germain. Subito dopo arriverà l'ufficialità e scopriremo l'attesissimo numero di maglia scelto per l'avventura in Italia, la sua prima in assoluto nel nostro Paese.