La nazionale Argentina ha terminato questa notte la sua serie di amichevoli servite, per lo più, a celebrare insieme ai propri tifosi il trionfo Mondiale. Tra i protagonisti anche gli juventini. In particolare, il Fideo compare nella lista dei marcatori nel 7 a 0 rifilato a Curaçao.Dopo l’ultimo impegno, gli argentini bianconeri voleranno in direzione Torino e nel capoluogo torinese arriveranno nella giornata di giovedì.quando la squadra, agli ordini di, sistemerà gli ultimi dettagli in vista della partita di sabato sera contro l’Hellas Verona. Se per Paredes – squalificato -, non ci sono problemi;