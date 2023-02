Anche Angelha parlato ai microfoni di JTV dopo– "L’importante era vincere, aver vinto ci dà fiducia per quello che ci aspetta. La vittoria di oggi è importante per continuare a fare punti e prepararci alla prossima partita importante".– "Siamo un club forte e grande. Stiamo cercando di fare il meglio possibile in campionato, ce la giochiamo in Europa League, siamo a un passo dalla finale di Coppa Italia. Abbiamo due partite importanti con l’Inter e molte chances per passare".– "Abbiamo fiducia. Vogliamo fare una grande partita e regalare una gioia ai tifosi".