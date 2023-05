Alla vigilia di, Angelha parlato anche ai microfoni di JTV.– "Domani sarà molto difficile. Sappiamo che il Siviglia è una rivale molto forte in questa competizione. Non sarà facile ma dobbiamo lavorare al 100% per trovare un buon risultato in vista del ritorno. Dobbiamo dare il 100% tutti, il Siviglia è una squadra tosta".– "È una semifinale, una partita importante. Non ho ancora vinto l’Europa League, spero che potremo vincerla. Cercherò di dare il massimo per aiutare la squadra. Ogni volta che ho giocato l’Europa League ho segnato e ho offerto buone prestazioni. Lo stadio sarà pieno con i nostri tifosi a sostenerci".