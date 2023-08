Intervenuto negli studi di Calcio Totale, l'exAngeloha detto la sua sulle questioni più calde in casa bianconera. Ecco le sue parole: "In mezzo credo chepossa rimanere, può essere utile con le poche competizioni che ha la Juve. Non è un regista ma quel ruolo credo che sarà ricoperto da. Scambio? Il belga tiene la palla e fa salire la squadra, è più forte fisicamente, ma anche a me piacerebbe rivedere il Vlahovic di Firenze. In campionato la Juventus non può sbagliare. Io farei lo scambio".