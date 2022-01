Angelo Di Livio, ex esterno della Juventus e della Nazionale, ora commentatore televisivo, parla di Paulo Dybala: "E' chiaro che se Dybala non abbassa le pretese, diventerà difficile vederlo ancora alla Juve - dice il popolare 'Soldatino' ai microfoni di RaiSport -. Potrebbe anche andare in Inghilterra".