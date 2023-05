L'ex centrocampista della Juve, Di Livio, ha parlato ai microfoni della Rai della situazione in casa bianconera e in generale di come la giustizia sportiva abbia condizionato il campionato: “Accanimento totale. Il campionato è falsato non per il Napoli che ha meritato ampiamente di vincere lo Scudetto, ma per quanto riguarda le altre squadre e il posizionamento in Champions, è tutto falsato."