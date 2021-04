1









“Qui giocherei a vita, ma il calcio è business e noni non abbiamo sempre la possibilità di scegliere”. Tutta la consapevolezza del proprio presente e, soprattutto, del proprio futuro. Alvaro Morata rimarrebbe volentieri alla Juventus, ma la decisione non spetta solo a lui. La dirigenza bianconera, come riporta Tuttosport, ha di fronte tre strade da percorre: riscattare lo spagnolo dall’Atletico Madrid per 45 milioni di euro, rinnovare il prestito per un altro per 10 milioni oppure lasciarsi, ancora una volta. La prima opzione è sicuramente da escludere a causa delle disponibilità economiche del club, così la Juve lavora ad un piano.



LA STRATEGIA E LE ALTERNATIVA – Il rinnovo del prestito non è scontato e alla Continassa vorrebbero rinegoziare i termini dell’affare, cercando di strappare cifre vantaggiose dai Colchoneros, che non credono più in Morata. Tuttavia, il mercato vuole la sua parte e gli incastri possono giocare un ruolo determinante. Nel mirino di Paratici c’è sempre Moise Kean, esploso in prestito secco al Psg, che vorrebbe definire un’operazione per il riscatto con l’Everton. I contorni dell’affare sono incerti, per questoi parigini si starebbero cautelando con Milik, altro attenzionato dalla Juve. Senza dimenticare Icardi, che potrebbe rientrare in qualche affare di lusso (Dybala o Morata). Tra incastri e trattative, Morata ha ripreso a segnare, medicina utile per ritrovare se stessi ed aiutare chi, dall’alto, dovrà prendere una decisione.