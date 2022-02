Di dov'è originario Denis Zakaria? Il padre è congolese e la madre è sudanese, che fa la parrucchiera e l’ha spinto in maniera decisa verso il calcio, è nato a Ginevra e non ha mai avuto dubbi sulla nazionale in cui giocare: la Svizzera. Ecco cos'aveva raccontato sulla scelta legata alla Juve in conferenza: "E’ uno dei club che mi ha sempre fatto sognare, per questo ho deciso che sarebbe stato il modo giusto per continuare la mia carriera. M’aspettavo di lasciare il Borussia ma non a metà stagione, però avere la Juventus che ti cerca non è una cosa che capita tutti i giorni. Sono orgoglioso di essere qui, è un passo molto importante per la mia carriera. Io però non mi fermo, sono un combattente e voglio sempre migliorare".