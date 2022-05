Cosa succede con Paul Pogba? Come racconta Gazzetta, l’indimenticato Polpo potrebbe far rientro a Torino. L’interesse della Signora non è una novità, i bianconeri hanno sempre mantenuto i contatti con il clan del giocatore, che fa parte della scuderia di Mino Raiola, recentemente scomparso, ma ora la trattativa comincia ad assumere contorni un po’ più concreti. A inizio settimana, probabilmente già domani, è previsto un contatto per sondare il terreno e capire se ci sono le condizioni per fare il grande colpo a centrocampo.