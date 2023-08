Come racconta Gazzetta, un po’ come era successo in passato a Simone Padoin (nello staff bianconero dall’estate 2020) e a Bianco (protagonista nel 2022-23),. Magnanelli, nell’anno alla corte di Dionisi, ha iniziato a conoscere il nuovo mestiere e tra le sue deleghe, in Emilia, aveva anche le esercitazioni sulle palle inattive. Allegri, che ama il lavoro di squadra all’interno del suo staff, ha così trovato in Magnanelli un altro braccio operativo di campo.