La Juventus è da 6 giornate consecutive che in campionato non segna più di un gol. Una striscia all'insegna del "corto muso", che va a scomodare altri filotti caratterizzati da pochi gol nella storia bianconera degli anni Duemila.finché alla nona giornata una doppietta dell'attuale vicepresidente Pavel Nedved consentì di portare a casa un successo per 2-1 a Bologna.