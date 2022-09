Come racconta Gazzetta, c'è il nodo 'responsabilità' in casa Juve. "Le? Qui, ci scusi Allegri, sì che viene da ridere. Un rompicapo - racconta il quotidiano -. Intanto non c’è gioco: Paredes e Di Maria sono i primi responsabili in campo, ma qualcosa deve pur significare se, da Bremer a Locatelli, da Vlahovic a Di Maria, tutti i big, o presunti tali, una volta alla Juve improvvisamente perdono un paio di categorie".