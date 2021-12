Proprio non riesce a rialzare la testa, la. Dopo la vittoria dell'Atalanta sul Verona, la zona Champions rischia addirittura di arrivare in distanza da doppia cifra. E servirà un girone di ritorno da brividi per poter centrare quello che a inizio anno era per tutti l'obiettivo minimo.I bianconeri non riescono a trovare continuità in campionato, e adesso la situazione si fa complicata: sei partite a gennaio, prima le ultime due di dicembre che possono dare un po' di respiro. Anzi: devono. Non si possono più perdere punti. Non così.